Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner Station de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

Station de Bodiniri Bois de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

L’Espace de Vie Sociale de Saint-Thégonnec organise une chasse au trésor dans le bois de Bodinéry !

Venez relever les défis pour nous aider à retrouver le trésor de Pâques !

Inscription et information

saint-thegonnnec.evs@epal.asso.fr ou 06 77 14 90 60 .

Station de Bodiniri Bois de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 6 77 14 90 60

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English : Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

L’événement Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX