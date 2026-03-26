Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner Station de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner Station de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner dimanche 5 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Station de Bodiniri Bois de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
L’Espace de Vie Sociale de Saint-Thégonnec organise une chasse au trésor dans le bois de Bodinéry !
Venez relever les défis pour nous aider à retrouver le trésor de Pâques !
Inscription et information
saint-thegonnnec.evs@epal.asso.fr ou 06 77 14 90 60 .
Station de Bodiniri Bois de Bodiniri Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 6 77 14 90 60
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English : Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
L’événement Chasse au trésor de Pâques à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX
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