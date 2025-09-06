Chasse au trésor de Pâques au Château fort Musée Pyrénéen Château fort Musée Pyrénéen Lourdes

Chasse au trésor de Pâques au Château fort Musée Pyrénéen

Château fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Le Château fort Musée pyrénéen vous convie à la chasse au trésor de Pâques.

Tel un explorateur, muni d’une carte, parcourez le château et son musée. Des épreuves vous seront proposées et vous permettront de récupérer le bout de carte

manquant…

Arrivez-vous à trouver le trésor de Pâques ?

Le billet d’entrée donne droit à l’animation.

Tarifs famille (2 adultes + 1 jeune 6-17 ans) 18 € ;

adulte 8 € ; enfant (6-17 ans) 4 € ;

enfant de moins de 6 ans et abonnés gratuit

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37.

Plus d’informations www.chateaufortlourdes.fr Facebook: Château fort –Musée pyrénéen de Lourdes

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Château fort Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château fort ? Musée pyrénéen invites you on an Easter treasure hunt.

Like an explorer, take a map and explore the castle and its museum. You’ll be challenged to find the missing piece of map..

the missing piece…

Can you find the Easter treasure?

The entrance ticket entitles you to the animation.

Prices: family (2 adults + 1 child 6-17): 18 ?

adult: 8 ? ; child (6-17 yrs): 4 ?

children under 6 and season ticket holders: free

Reservations required on 05 62 42 37 37.

Further information: www.chateaufortlourdes.fr Facebook: Château fort ?Musée pyrénéen de Lourdes

L’événement Chasse au trésor de Pâques au Château fort Musée Pyrénéen Lourdes a été mis à jour le 2026-03-16 par OT de Lourdes|CDT65