Chasse au trésor de Pâques au Marché Couvert

rue de la Coste au Marché Couvert Aurillac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dans la cuisine avec Karine de Mon reflet dans l’assiette dégustation d’oeufs

Salés

-> ‘oeufs’ fritons sésame

-> ‘oeufs’ de légumes raves cajou

Sucrés

-> ‘oeufs’ chocolat surprise

truffes chocolat enrobées de différents ingrédients .

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rue de la Coste au Marché Couvert Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 45 46 46

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English :

In the kitchen with Karine from Mon reflet dans l’assiette egg tasting:

Salted

-> fritons sesame ‘eggs

-> roasted vegetable ‘eggs’ cashew

Sweet

-> surprise chocolate ‘eggs

chocolate truffles coated with various ingredients.

L’événement Chasse au trésor de Pâques au Marché Couvert Aurillac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac