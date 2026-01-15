Chasse au trésor de Pâques au Marché Couvert Aurillac
Chasse au trésor de Pâques au Marché Couvert Aurillac samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques au Marché Couvert
rue de la Coste au Marché Couvert Aurillac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Dans la cuisine avec Karine de Mon reflet dans l’assiette dégustation d’oeufs
Salés
-> ‘oeufs’ fritons sésame
-> ‘oeufs’ de légumes raves cajou
Sucrés
-> ‘oeufs’ chocolat surprise
truffes chocolat enrobées de différents ingrédients .
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rue de la Coste au Marché Couvert Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 45 46 46
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English :
In the kitchen with Karine from Mon reflet dans l’assiette egg tasting:
Salted
-> fritons sesame ‘eggs
-> roasted vegetable ‘eggs’ cashew
Sweet
-> surprise chocolate ‘eggs
chocolate truffles coated with various ingredients.
L’événement Chasse au trésor de Pâques au Marché Couvert Aurillac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac