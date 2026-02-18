Chasse au trésor de Pâques au musée Route de franche-comté Seurre

Chasse au trésor de Pâques au musée

Route de franche-comté Musée de plein air l’Étang Rouge Seurre Côte-d’Or

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le lièvre de Pâques est passé au Musée de plein air l’Etang Rouge ! Peut-être a-t-il perdu quelques oeufs ? Equipé d’un livret d’énigmes, explore l’Etang Rouge, déchiffre le code et obtiens une récompense gourmande !

Livret à récupérer à l’Office de tourisme Capitainerie, rue de la Perche à l’Oiseau, 21250 à Seurre

Tarif 8 euros

Disponible du 04 04 au 19 04. .

Route de franche-comté Musée de plein air l’Étang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr

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English : Chasse au trésor de Pâques au musée

L’événement Chasse au trésor de Pâques au musée Seurre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Rives de Saône