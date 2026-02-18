Chasse au trésor de Pâques au musée Route de franche-comté Seurre
Chasse au trésor de Pâques au musée Route de franche-comté Seurre samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques au musée
Route de franche-comté Musée de plein air l’Étang Rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Le lièvre de Pâques est passé au Musée de plein air l’Etang Rouge ! Peut-être a-t-il perdu quelques oeufs ? Equipé d’un livret d’énigmes, explore l’Etang Rouge, déchiffre le code et obtiens une récompense gourmande !
Livret à récupérer à l’Office de tourisme Capitainerie, rue de la Perche à l’Oiseau, 21250 à Seurre
Tarif 8 euros
Disponible du 04 04 au 19 04. .
Route de franche-comté Musée de plein air l’Étang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse au trésor de Pâques au musée
L’événement Chasse au trésor de Pâques au musée Seurre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Rives de Saône