Chasse au trésor de Pâques des Choucas

Parc Schumann Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

La chasse est ouverte à tous les enfants ! Un goûter sera offert après la chasse jusqu’à 17h00. Inscription par téléphone avant le vingt-neuf mars. Payant.Enfants

3 .

Parc Schumann Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 79 82 81 79

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English :

The hunt is open to all children! A snack will be served after the hunt until 5:00 pm. Registration by telephone before March 29th. No charge.

L’événement Chasse au trésor de Pâques des Choucas Fénétrange a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG