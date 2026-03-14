Chasse au trésor de Pâques des Choucas Fénétrange
Chasse au trésor de Pâques des Choucas Fénétrange mercredi 8 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques des Choucas
Parc Schumann Fénétrange Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
La chasse est ouverte à tous les enfants ! Un goûter sera offert après la chasse jusqu’à 17h00. Inscription par téléphone avant le vingt-neuf mars. Payant.Enfants
3 .
Parc Schumann Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 79 82 81 79
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English :
The hunt is open to all children! A snack will be served after the hunt until 5:00 pm. Registration by telephone before March 29th. No charge.
L’événement Chasse au trésor de Pâques des Choucas Fénétrange a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG