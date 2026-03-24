Chasse au trésor de Pâques Centre Culturel Robert Margerit Isle

Chasse au trésor de Pâques

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour célébrer Pâques en s’amusant, la Médiathèque d’Isle vous invite à une chasse au trésor pleine de surprises !

Les petits aventuriers (dès 8 ans) sont invites à parcourir le Centre Culturel à la recherche d’indices cachés, de mystères à résoudre et de délicieux trésors chocolatés. Un moment ludique, convivial et festif à partager en famille ou entre amis, pour éveiller votre esprit de détective tout en profitant de l’ambiance de saison.

Réservations auprès de la médiathèque. .

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

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English : Chasse au trésor de Pâques

L’événement Chasse au trésor de Pâques Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole