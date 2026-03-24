Chasse au trésor de Pâques Centre Culturel Robert Margerit Isle
Chasse au trésor de Pâques Centre Culturel Robert Margerit Isle samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques
Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pour célébrer Pâques en s’amusant, la Médiathèque d’Isle vous invite à une chasse au trésor pleine de surprises !
Les petits aventuriers (dès 8 ans) sont invites à parcourir le Centre Culturel à la recherche d’indices cachés, de mystères à résoudre et de délicieux trésors chocolatés. Un moment ludique, convivial et festif à partager en famille ou entre amis, pour éveiller votre esprit de détective tout en profitant de l’ambiance de saison.
Réservations auprès de la médiathèque. .
Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse au trésor de Pâques
L’événement Chasse au trésor de Pâques Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole
Prochains événements à Isle (Haute-Vienne)
- Soirée… complètement N’IMPORTE QUOI ! Anim’Ados Isle — 27 mars 2026
- Concert des Fouteurs de Joie Centre Culturel Robert Margerit Isle — 28 mars 2026
- Marchés aux plantes Parc des Bayles Isle — 29 mars 2026
- Chasse aux oeufs à Isle Parc des Bayles Isle — 29 mars 2026
- Tapis de conte (0-3 ans) Centre Culturel Robert Margerit Isle — 1 avril 2026