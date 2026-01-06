Chasse au trésor de Pâques Route du Moulin La Brée-les-Bains

Chasse au trésor de Pâques

Route du Moulin Moulin de La Brée La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Chasse au trésor spéciale Pâques au Moulin de La Brée. Résolvez toutes les énigmes pour repartir avec des œufs de Pâques.

Route du Moulin Moulin de La Brée La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 49 le.moulin.de.la.bree@cdc-oleron.fr

English :

Special Easter treasure hunt at the Moulin de La Brée. Solve all the riddles and go home with Easter eggs.

