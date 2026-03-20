Chasse au trésor de Pâques Théâtre de verdure Le Mené

Chasse au trésor de Pâques

Théâtre de verdure Langourla Le Mené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse au trésor de Pâques. Buvette et crêpes sur place. .

Théâtre de verdure Langourla Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 06 92 65

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English :

L’événement Chasse au trésor de Pâques Le Mené a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Centre