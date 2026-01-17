Chasse au trésor de Pâques Place Pierre Petit Montluçon
Chasse au trésor de Pâques Place Pierre Petit Montluçon lundi 6 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques
Place Pierre Petit Départ du Jardin Wilson Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Le ladies’circle de Montluçon en partenariat avec Au Bon Chocolat vous propose une chasse au trésor de Pâques !
Top départ à 15h. Inscription obligatoire avant le 1er avril en ligne sur https://www.helloasso.com/…/evenements/chasse-aux-tresors.
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Place Pierre Petit Départ du Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 00 25 47 lc22france@gmail.com
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English :
The Ladies’ Circle in Montluçon, in partnership with Au Bon Chocolat, is organizing an Easter treasure hunt!
Departure at 3pm. Registration required by April 1 online at https://www.helloasso.com/…/evenements/chasse-aux-tresors.
L’événement Chasse au trésor de Pâques Montluçon a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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