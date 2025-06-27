Chasse au trésor de Pâques Montrichard Val de Cher
Chasse au trésor de Pâques Montrichard Val de Cher samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques
59 Route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-04 16:00:00
fin : 2026-05-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Les poules de Pâques sont en panique leur précieux sac de grains magiques a disparu ! Sans lui, impossible pour elles de pondre les délicieux œufs en chocolat…
Mission pour les petits explorateurs
Partez à l’aventure dans les galeries et résolvez les énigmes pour retrouver le sac perdu.
Les poules de Pâques sont en panique leur précieux sac de grains magiques a disparu ! Sans lui, impossible pour elles de pondre les délicieux œufs en chocolat…
Mission pour les petits explorateurs Partez à l’aventure dans les galeries et résolvez les énigmes pour retrouver le sac perdu. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés !
Réussirez-vous à aider les poules à sauver Pâques… et à faire revenir le chocolat ? 11 .
59 Route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com
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English :
The Easter chickens are in a panic: their precious bag of magic beans has disappeared! Without it, they won’t be able to lay their delicious chocolate eggs?
Mission for little explorers
Go on an adventure through the galleries and solve the riddles to find the lost bag.
L’événement Chasse au trésor de Pâques Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT41
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