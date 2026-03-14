Chasse au trésor de Pâques Rougnat
Chasse au trésor de Pâques Rougnat samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor de Pâques
Le Bourg Rougnat Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Chasse au trésor de Pâques
SAMEDI 4 AVRIL
RDV 15h30 sur la place de l’église
Accueil des participants et jeux (avaleur de balle, course à l’œuf et chamboule-tout)
16h30 Chasse au trésor
> pour les plus grands carte et caches à retrouver
> pour les plus petits chasse aux oeufs sur les places du village
17h30 goûter
5€/ enfant (goûter compris)
Inscriptions obligatoire avant le 2 avril au 06 87 85 88 03 .
Le Bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 88 03 comitedesfetesrougnat@gmail.com
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English : Chasse au trésor de Pâques
L’événement Chasse au trésor de Pâques Rougnat a été mis à jour le 2026-03-11 par Marche et Combraille en Aquitaine