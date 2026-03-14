Chasse au trésor de Pâques

Le Bourg Rougnat Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Chasse au trésor de Pâques

SAMEDI 4 AVRIL

RDV 15h30 sur la place de l’église

Accueil des participants et jeux (avaleur de balle, course à l’œuf et chamboule-tout)

16h30 Chasse au trésor

> pour les plus grands carte et caches à retrouver

> pour les plus petits chasse aux oeufs sur les places du village

17h30 goûter

5€/ enfant (goûter compris)

Inscriptions obligatoire avant le 2 avril au 06 87 85 88 03 .

Le Bourg Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 88 03 comitedesfetesrougnat@gmail.com

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English : Chasse au trésor de Pâques

L’événement Chasse au trésor de Pâques Rougnat a été mis à jour le 2026-03-11 par Marche et Combraille en Aquitaine