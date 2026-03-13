Chasse au trésor de pâques Place des jets d’eau Vesoul

Chasse au trésor de pâques

Place des jets d’eau Place Edwige Feuillère Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04

Chasse à l’oeuf de pâques présence de mascottes et atelier création d’oeuf ! .

Place des jets d’eau Place Edwige Feuillère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chasse au trésor de pâques

L’événement Chasse au trésor de pâques Vesoul a été mis à jour le 2026-03-13 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL