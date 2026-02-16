Chasse au trésor de Printemps Munster

Chasse au trésor de Printemps

1 rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-05-17

Partez à l’aventure dans les rues de Munster, résolvez les énigmes et ouvrez le coffre mystère !

Vous avez l’âme d’un enquêteur ? Soyez attentifs, il est temps de partir à la recherche des indices cachés dans les rues de Munster ! Les plus futés retrouveront leur chemin jusqu’à l’office de tourisme et pourront ouvrir le mystérieux coffre qui les attend.

Livret à retirer gratuitement à l’office de tourisme ou en téléchargement. .

1 rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Go on an adventure through the streets of Munster, solve the riddles and open the mystery chest!

