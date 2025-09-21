Chasse au trésor de Saint-Mandé : le film inachevé d’Alice Guy ! Mairie de Saint-Mandé Saint-Mandé

Chasse au trésor de Saint-Mandé : le film inachevé d’Alice Guy ! Mairie de Saint-Mandé Saint-Mandé dimanche 21 septembre 2025.

Les parcours « Familles » et «

Adultes » attendent les détectives apprentis et

les fins limiers de tous âges, ils entraîneront les joueurs à travers la

ville de Saint-Mandé.

Les

équipes, composées de 2 à 6 joueurs, se lanceront dans l’aventure munie d’un livret

remis au départ avec des défis à relever. Des comédiens cachés dans la ville

livreront des indices. Le but est de réussir à glisser un bulletin de jeu dans

l’urne avant 17h !

De nombreux gros lots sont à

gagner par tirage au sort par équipe, présence obligatoire des joueurs lors du

tirage au sort. Rendez-vous devant la mairie 10 place Charles Digeon à partir

de 11h, fin du retrait du livret de jeu à 15h, fin du jeu à 17h.

C’est parti pour la chasse au trésor de Saint-Mandé, à la découverte du film inachevé d’Alice Guy ! Rendez-vous le dimanche 21 septembre pour un moment en famille ou entre amis.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 11h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie de Saint-Mandé 10 place Charles Digeon 94160 Saint-Mandé

+33185440178 tourisme@pemb.fr