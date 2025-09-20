Chasse au trésor des gladiateurs Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Chasse au trésor des gladiateurs Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce jeu de piste, conçu pour les familles, permet de découvrir le parc et ses expositions en s’amusant. Il s’agit de résoudre six énigmes pour retrouver le nom des gladiateurs.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est 03 87 35 02 20 https://www.archeo57.com https://www.mosl.fr/fr/fiche-sit/sites-passionnement-moselle/f947000844_parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim;https://www.facebook.com/ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique européen de Bliesbruck–Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande, fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine, avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux, ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la princesse de Reinheim.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Laurent Beckrich pour le CD57