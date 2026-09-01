Chasse au trésor des Journées du patrimoine Thann
samedi 19 septembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Chasse au trésor des Journées du patrimoine
7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Une chasse au trésor ludique pour explorer, résoudre des énigmes et partager un moment amusant.
Une chasse au trésor pleine d’indices, d’énigmes et de découvertes. Petits et grands explorent, observent et coopèrent pour retrouver le trésor dans une ambiance ludique et conviviale. .
7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
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English :
A playful treasure hunt to explore, solve riddles and share a fun moment.
L’événement Chasse au trésor des Journées du patrimoine Thann a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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