Informations pratiques

Thann

Chasse au trésor des Journées du patrimoine

7 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une chasse au trésor ludique pour explorer, résoudre des énigmes et partager un moment amusant.

Une chasse au trésor pleine d’indices, d’énigmes et de découvertes. Petits et grands explorent, observent et coopèrent pour retrouver le trésor dans une ambiance ludique et conviviale. .

7 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

A playful treasure hunt to explore, solve riddles and share a fun moment.

L’événement Chasse au trésor des Journées du patrimoine Thann a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay