Chasse au trésor des Lapinous Uzerche
Chasse au trésor des Lapinous Uzerche mercredi 8 avril 2026.
Chasse au trésor des Lapinous
10 place des Vignerons Uzerche Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Pour les 3 4 5 ans. Des jeux tout doux et des énigmes adaptées aux plus petits pour partir à la recherche des trésors printaniers chocolatés.
Des énigmes, des jeux, et un trésor à découvrir… et à croquer! Une aventure pour tous les explorateurs en herbe !
Participation 10 €/enfant.
Réservation obligatoire 06 83 29 15 31 .
10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse au trésor des Lapinous
L’événement Chasse au trésor des Lapinous Uzerche a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze