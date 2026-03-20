Chasse au trésor des Lapinous

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Pour les 3 4 5 ans. Des jeux tout doux et des énigmes adaptées aux plus petits pour partir à la recherche des trésors printaniers chocolatés.

Des énigmes, des jeux, et un trésor à découvrir… et à croquer! Une aventure pour tous les explorateurs en herbe !

Participation 10 €/enfant.

Réservation obligatoire 06 83 29 15 31 .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

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English : Chasse au trésor des Lapinous

L’événement Chasse au trésor des Lapinous Uzerche a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze