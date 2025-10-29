Chasse au trésor des sorciers Colmar

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-10-29 16:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Préparez-vous à plonger dans l’univers magique d’Halloween, dans une ambiance ensorcelante qui ne vous laissera pas de glace. Transformez-vous en sorcières et sorciers grâce aux chapeaux et autres accessoires, plongez dans un univers semblable à celui de Poudlard, cherchez les indices et tentez de trouver le trésor ! Il va y avoir de la magie dans l’air !

N’oubliez pas vos déguisements !

Un goûter spécial Halloween (gâteau, potion magique, bonbons) sera proposé à l’issue de la chasse au trésor.

Vente des billets (chasse au trésor des sorciers et locations des patins pour les parents qui patinent) uniquement sur www.patinoirecolmar.fr. Limité à 30 places.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil à 16h30. Départ de la chasse au trésor 16h45.

Les enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Le goûter sera proposé aux enfants uniquement. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

