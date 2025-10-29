Chasse au trésor des sorciers Colmar
Chasse au trésor des sorciers Colmar mercredi 29 octobre 2025.
Chasse au trésor des sorciers
15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-29 16:30:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Préparez-vous à plonger dans l’univers magique d’Halloween !
Préparez-vous à plonger dans l’univers magique d’Halloween, dans une ambiance ensorcelante qui ne vous laissera pas de glace. Transformez-vous en sorcières et sorciers grâce aux chapeaux et autres accessoires, plongez dans un univers semblable à celui de Poudlard, cherchez les indices et tentez de trouver le trésor ! Il va y avoir de la magie dans l’air !
N’oubliez pas vos déguisements !
Un goûter spécial Halloween (gâteau, potion magique, bonbons) sera proposé à l’issue de la chasse au trésor.
Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr
Vente des billets (chasse au trésor des sorciers et locations des patins pour les parents qui patinent) uniquement sur www.patinoirecolmar.fr. Limité à 30 places.
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil à 16h30. Départ de la chasse au trésor 16h45.
Les enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Le goûter sera proposé aux enfants uniquement. .
15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr
English :
Get ready to plunge into the magical world of Halloween!
German :
Bereite dich darauf vor, in die magische Welt von Halloween einzutauchen!
Italiano :
Preparatevi a immergervi nel magico mondo di Halloween!
Espanol :
Prepárese para sumergirse en el mágico mundo de Halloween
L’événement Chasse au trésor des sorciers Colmar a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de Colmar