Chasse au trésor d’Halloween Cernay

Chasse au trésor d’Halloween Cernay samedi 18 octobre 2025.

Chasse au trésor d’Halloween

1 rue Latouche Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Frissons garantis ! Retrouvez tous les indices cachés dans ce parcours d’Halloween et relevez le défi. Soyez attentifs, chaque recoin peut vous rapprocher du trésor… si vous osez l’aventure !

Halloween arrive ! Oserez-vous partir à la chasse aux indices ? Chaque cachette recèle un secret et vous rapproche du trésor. Restez attentifs, observez chaque détail et rassemblez tous les indices pour relever le défi avant que la nuit tombe !

1 rue Latouche Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Chills guaranteed! Find all the clues hidden in this Halloween trail and rise to the challenge. Pay close attention, as every nook and cranny could bring you closer to the treasure? if you dare to be adventurous!

German :

Gänsehaut ist garantiert! Finde alle versteckten Hinweise in diesem Halloween-Parcours und nimm die Herausforderung an. Seien Sie aufmerksam, denn jeder Winkel kann Sie dem Schatz näher bringen… wenn Sie das Abenteuer wagen!

Italiano :

Brividi garantiti! Trovate tutti gli indizi nascosti in questo percorso di Halloween e affrontate la sfida. Prestate molta attenzione: ogni angolo potrebbe avvicinarvi al tesoro, se avete il coraggio di essere avventurosi!

Espanol :

¡Escalofríos garantizados! Encuentra todas las pistas ocultas en este rastro de Halloween y supera el desafío. Presta mucha atención: cada rincón podría acercarte al tesoro… ¡si te atreves a ser aventurero!

