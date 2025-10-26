Chasse au trésor d’Halloween pour les enfants Forges de Lanouée

Salle socioculturelle Forges de Lanouée Morbihan

Début : 2025-10-26 14:00:00

Les enfants, costumés pour l’occasion, partiront à l’aventure pour retrouver le trésor d’Halloween. Une animation familiale, conviviale et gourmande, organisée par le Comité des fêtes. Avec des bonbons pour chacun ! Buvette et crêpes sur place.

Départs de 14h à 17h depuis la salle socioculturelle de Lanouée. .

Salle socioculturelle Forges de Lanouée 56120 Morbihan Bretagne +33 6 65 63 31 17

