Chasse au trésor du centre diocésain cour d’honneur centre Diocésain Besançon

cour d’honneur centre Diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11
CHASSE AU TRÉSOR AU CENTRE DIOCÉSAIN
Par l’Association Grammont Haute Comté
Carte en main, petits et grands pourront partir à l’aventure dans le Centre diocésain dénicherez vous le trésor? A partir de 6 ans, accompagné. Découvrez un parcours plein d’indices et de découvertes historiques à faire en autonomie. .
cour d’honneur centre Diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
