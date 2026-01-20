Chasse au trésor du centre diocésain cour d’honneur centre Diocésain Besançon

Chasse au trésor du centre diocésain

cour d’honneur centre Diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

CHASSE AU TRÉSOR AU CENTRE DIOCÉSAIN

Par l’Association Grammont Haute Comté

Carte en main, petits et grands pourront partir à l’aventure dans le Centre diocésain dénicherez vous le trésor? A partir de 6 ans, accompagné. Découvrez un parcours plein d’indices et de découvertes historiques à faire en autonomie. .

cour d’honneur centre Diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse au trésor du centre diocésain

L’événement Chasse au trésor du centre diocésain Besançon a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON