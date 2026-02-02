Chasse au trésor du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

Chasse au trésor du château de Fayolle

Percez le secret des clés du château… Une activité idéale pour faire découvrir le Château aux enfants !

Lorsque Florence et Grégory Mangeret ont repris le Château de Fayolle,

ils ont fait une découverte surprenante un coffre caché, qui contiendrait

le mystérieux trésor de la famille Fayolle…

Aujourd’hui, il est temps de découvrir ce qu’il renferme, et nous comptons sur vous pour nous y aider !

Saurez-vous résoudre les énigmes et déterminer laquelle des 9 clés du château ouvre le coffre secret ?

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Chasse au trésor du château de Fayolle

Unlock the secret of the castle keys… The perfect way to introduce children to the Château!

When Florence and Grégory Mangeret took over Château de Fayolle,

they made a surprising discovery: a hidden chest, believed to contain

the Fayolle family’s mysterious treasure…

