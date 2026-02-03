Chasse au trésor du Petit Prince Médiathèque de Gasny Gasny

Chasse au trésor du Petit Prince

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Début : 2026-03-14 14:15:00

fin : 2026-03-14 17:15:00

2026-03-14

Chasse au trésor à la médiathèque !

Le Petit Prince a perdu son trésor, aidez-le à le retrouver en explorant les recoins de la médiathèque.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, parents bienvenus ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

