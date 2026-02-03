Chasse au trésor du Petit Prince Médiathèque de Gasny Gasny
Chasse au trésor du Petit Prince Médiathèque de Gasny Gasny samedi 14 mars 2026.
Chasse au trésor du Petit Prince
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2026-03-14 14:15:00
fin : 2026-03-14 17:15:00
2026-03-14
Chasse au trésor à la médiathèque !
Le Petit Prince a perdu son trésor, aidez-le à le retrouver en explorant les recoins de la médiathèque.
Pour les enfants de 6 à 10 ans, parents bienvenus ! .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
