Chasse au trésor du Printemps D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Chasse au trésor du Printemps

D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Plongez dans une aventure captivante au cœur du château ! Décodez les énigmes, suivez les indices et percez le mystère du Printemps pour mettre la main sur un trésor oublié depuis des siècles. Serez-vous à la hauteur de ce défi palpitant ?

Chasse au trésor du printemps Intérieur

Nouveau parcours 2026

Parcours 3-6 ans ou 7-12 ans | Durée 45 minutes

Tarifs 5 € enfant et 5 € adulte (incluant la visite du château)

Activité en intérieur incluant visite du château .

D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com

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English : Chasse au trésor du Printemps

L’événement Chasse au trésor du Printemps Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-03-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)