Chasse au trésor du Printemps D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne
Chasse au trésor du Printemps D30 Saint-Seine-sur-Vingeanne samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor du Printemps
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Plongez dans une aventure captivante au cœur du château ! Décodez les énigmes, suivez les indices et percez le mystère du Printemps pour mettre la main sur un trésor oublié depuis des siècles. Serez-vous à la hauteur de ce défi palpitant ?
Chasse au trésor du printemps Intérieur
Nouveau parcours 2026
Parcours 3-6 ans ou 7-12 ans | Durée 45 minutes
Tarifs 5 € enfant et 5 € adulte (incluant la visite du château)
Activité en intérieur incluant visite du château .
D30 Château de Rosières Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 68 52 info@chateauderosieres.com
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English : Chasse au trésor du Printemps
L’événement Chasse au trésor du Printemps Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-03-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)