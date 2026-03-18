Chasse au trésor en famille Le secret du trésor de Saint-Clément Pointe de Conguel Quiberon

Chasse au trésor en famille Le secret du trésor de Saint-Clément

Pointe de Conguel Boulevard du Conguel Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-10-22 2026-10-29

Une histoire de vikings, un trésor perdu au fond de l’océan et un secret partagé par deux enfants de Quiberon… Pour connaître le secret du trésor perdu, vous partirez à la recherche de quelques énigmes à résoudre et vous déchiffrerez un message en partie effacé par le temps…Vous ferez appel à votre sens de l’observation et de l’orientation. Au programme manipulation d’objets, recherches sur le terrain et un brin de déduction ! et vous recevrez chacun une surprise gourmande en fin de jeu.

Largement inspiré de l’histoire locale, ce jeu en famille vous propose une jolie balade de moins de 3 kilomètres sur la Pointe de Conguel à Quiberon, site naturel préservé en bord de mer.

Cette chasse au trésor a été pensée pour vos enfants et jeunes adolescents. Idéal à partir de 7 ans, elle suppose la participation de tous. Ce jeu est aussi très ludique pour les adultes. La dernière partie du jeu est adaptée même aux plus jeunes enfants. Sur réservation.

Durée 1h30. Départs tous les 1/4 d’heure.

Forfait de base pour 2 personnes 22 € Personne supplémentaire à partir de 6 ans 2 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

Chiens admis en laisse. .

Pointe de Conguel Boulevard du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 82 25 93 67

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English : Chasse au trésor en famille Le secret du trésor de Saint-Clément

L’événement Chasse au trésor en famille Le secret du trésor de Saint-Clément Quiberon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon