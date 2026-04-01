Chasse au trésor en forêt d’Eu Route du Poteau Maître Jean Saint-Riquier-en-Rivière

Chasse au trésor en forêt d’Eu

Route du Poteau Maître Jean Parking Saint-Riquier-en-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Rendez-vous 14h00 au parking du Poteau Maître Jean

Le Forestier a dissimulé un trésor quelque part au beau milieu de la forêt !

Saurez-vous le retrouver ?

Pour ce faire, il vous faudra suivre sa trace et répondre aux 10 énigmes qui jalonnent le parcours.

Groupe de 20 pers. Durée 2h30 4 km.

Vêtements et chaussures adaptés pour la marche chaussures de rando et/ou bottes, pantalon pour éviter les tiques.

Pas d’animaux de compagnie

Animation ONF en partenariat avec la CCIABB .

Route du Poteau Maître Jean Parking Saint-Riquier-en-Rivière 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 61 09

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English : Chasse au trésor en forêt d’Eu

L’événement Chasse au trésor en forêt d’Eu Saint-Riquier-en-Rivière a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Aumale Blangy