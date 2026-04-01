Chasse au trésor en forêt d’Eu Route du Poteau Maître Jean Saint-Riquier-en-Rivière
Chasse au trésor en forêt d’Eu Route du Poteau Maître Jean Saint-Riquier-en-Rivière mercredi 15 avril 2026.
Chasse au trésor en forêt d’Eu
Route du Poteau Maître Jean Parking Saint-Riquier-en-Rivière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Rendez-vous 14h00 au parking du Poteau Maître Jean
Le Forestier a dissimulé un trésor quelque part au beau milieu de la forêt !
Saurez-vous le retrouver ?
Pour ce faire, il vous faudra suivre sa trace et répondre aux 10 énigmes qui jalonnent le parcours.
Groupe de 20 pers. Durée 2h30 4 km.
Vêtements et chaussures adaptés pour la marche chaussures de rando et/ou bottes, pantalon pour éviter les tiques.
Pas d’animaux de compagnie
Animation ONF en partenariat avec la CCIABB .
Route du Poteau Maître Jean Parking Saint-Riquier-en-Rivière 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 61 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse au trésor en forêt d’Eu
L’événement Chasse au trésor en forêt d’Eu Saint-Riquier-en-Rivière a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Aumale Blangy