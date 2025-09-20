Chasse au trésor et conférence à Saint-Feliu d’Amont Église Sainte-Marie Saint-Féliu-d’Amont
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Journées européennes du patrimoine à Saint-Féliu-d’Amont
Chasse au trésor
« À la découverte du village et de sa lampe magique »
De 15h00 à 18h00
Départ : avenue du Roussillon, à côté de l’abribus
Durée : environ 1 heure
Une façon ludique et familiale de partir à la découverte du patrimoine du village.
Conférence
« Saint-Féliu-d’Amont, un village et sa cellera »
De 18h00 à 19h00
Église Sainte-Marie
Conférence animée par Yves Escape
La soirée se clôturera par un apéritif offert par la municipalité.
Église Sainte-Marie Rue de l’église, 66170 Saint-Feliu d’Amont Saint-Féliu-d’Amont 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468578070 https://saintfeliudamont.fr/ Parking gratuit à proximité.
© La plume de Ninie