Chasse au trésor et conférence à Saint-Feliu d’Amont Église Sainte-Marie Saint-Féliu-d’Amont

Gratuit.

Journées européennes du patrimoine à Saint-Féliu-d’Amont

Chasse au trésor

« À la découverte du village et de sa lampe magique »

De 15h00 à 18h00

Départ : avenue du Roussillon, à côté de l’abribus

Durée : environ 1 heure

Une façon ludique et familiale de partir à la découverte du patrimoine du village.

Conférence

« Saint-Féliu-d’Amont, un village et sa cellera »

De 18h00 à 19h00

Église Sainte-Marie

Conférence animée par Yves Escape

La soirée se clôturera par un apéritif offert par la municipalité.

Église Sainte-Marie Rue de l'église, 66170 Saint-Feliu d'Amont Saint-Féliu-d'Amont 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468578070 https://saintfeliudamont.fr/

© La plume de Ninie