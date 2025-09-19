Chasse au trésor et Course d’orientation sur l’Île Royale île Royale des Iles du Salut Cayenne

Chasse au trésor et Course d’orientation sur l’Île Royale île Royale des Iles du Salut Cayenne vendredi 19 septembre 2025.

Chasse au trésor et Course d’orientation sur l’Île Royale 19 – 21 septembre île Royale des Iles du Salut

Gratuit pour tous, Inscription à l’Auberge des Îles du Salut à partir de 10h30 / Remise des gains entre 15h30 et 16h30 à l’embarcadère de l’Île Royale. Chaussures de marche conseillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T21:30:00

Deux formats de courses sont organisées, déstinées à tous les publics, à la découverte du patrimoine architectural des iles du salut :

Un rallye Photo à effectué sur la durée de votre séjour :

Pour les premiers des livres AGAMIS sur le thème du Bagne, pour les autres des Goodies.

Une course d’orientation

Les plus rapides auront le meilleur lot :

– Une nuit à l’Auberge des Îles pour 2/ petit déjeuner inclus pour le vendredi 19

– Une nuit à l’Hotel des roches pour 2 / petit déjeuner inclus pour le Samedi 20

– Le format des deux livres AGAMIS pour le Dimanche 21.

Inscription et modalités dans la salle de réception de l’Auberge des Îles du Salut.

île Royale des Iles du Salut 97310 Cayenne 97300 Guyane http://fb.me/associationagamis L’île Royale fait partie de l’archipel des îles du Salut, localisé au large de Kourou. Elle abrite les vestiges d’un établissement du bagne. accès par bateau uniquement

AGAMIS