Chasse au trésor et découverte du village

Les Estables Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Dès 4 ans.

Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-22 12:00:00

2025-12-22 2025-12-29

Chasse au trésor et découverte du village des Estables, avec Béa.
A partir de 4 ans. Durée: environ 2h
Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 33 78  beasauvignet@gmail.com

Treasure hunt and discovery of the village of Les Estables, with Béa.
Ages 4 and up. Duration: approx. 2 hours

