Chasse au trésor et découverte du village

Les Estables Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Dès 4 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29

Chasse au trésor et découverte du village des Estables, avec Béa.

A partir de 4 ans. Durée: environ 2h

.

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 33 78 beasauvignet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treasure hunt and discovery of the village of Les Estables, with Béa.

Ages 4 and up. Duration: approx. 2 hours

L’événement Chasse au trésor et découverte du village Les Estables a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal