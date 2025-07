Chasse au trésor et jeux de la palestre aux thermes romain d’Alauna de Valognes le parking des thermes Valognes

Chasse au trésor et jeux de la palestre aux thermes romain d’Alauna de Valognes le parking des thermes Valognes mercredi 23 juillet 2025.

Chasse au trésor et jeux de la palestre aux thermes romain d’Alauna de Valognes

le parking des thermes Rue Pierre de Coubertin Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 15:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Cette animation est destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent découvrir en s’amusant la vie des Gallo-Romains.

A l’aide d’un petit livret, et encadrés par un guide, les enfants sont répartis en équipes, ils doivent à partir d’épreuves sportives et de jeux, découvrir un fabuleux trésor…

Les parents qui le souhaitent peuvent assister à l’animation.

Inscription obligatoire au 02.33.95.01.26.

Rendez-vous à 15h00 sur le parking des thermes, Rue Pierre de Coubertin.

le parking des thermes Rue Pierre de Coubertin Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

English : Chasse au trésor et jeux de la palestre aux thermes romain d’Alauna de Valognes

This activity is designed for children aged 6 to 12 who want to have fun discovering the life of the Gallo-Romans.

With the help of a small booklet and a guide, children are divided into teams and challenged to discover a fabulous treasure through sports and games?

Parents are welcome to join in the fun.

Registration required on 02.33.95.01.26.

Meet at 3:00 pm at the spa parking lot, Rue Pierre de Coubertin.

German :

Diese Animation ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gedacht, die auf spielerische Weise das Leben der Gallo-Römer kennenlernen möchten.

Mit Hilfe eines kleinen Büchleins und unter Anleitung eines Führers werden die Kinder in Teams eingeteilt und müssen anhand von Sport und Spielen einen sagenhaften Schatz entdecken

Die Eltern können auf Wunsch an der Animation teilnehmen.

Anmeldung erforderlich unter 02.33.95.01.26.

Treffpunkt um 15:00 Uhr auf dem Parkplatz der Thermen, Rue Pierre de Coubertin.

Italiano :

Questa attività è pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni che vogliono divertirsi a scoprire la vita dei gallo-romani.

Con l’aiuto di un libretto e di una guida, i bambini vengono divisi in squadre e partecipano a una serie di sport e giochi per scoprire un favoloso tesoro?

I genitori sono invitati a partecipare al divertimento.

Iscrizione obbligatoria al numero 02.33.95.01.26.

Ritrovo alle 15.00 nel parcheggio delle terme, Rue Pierre de Coubertin.

Espanol :

Esta actividad está pensada para niños de 6 a 12 años que quieran divertirse descubriendo la vida de los galo-romanos.

Con la ayuda de un librito y una guía, los niños se dividen en equipos y participan en una serie de deportes y juegos para descubrir un fabuloso tesoro..

Los padres son bienvenidos a unirse a la diversión.

Inscripción obligatoria en el 02.33.95.01.26.

Cita a las 15:00 en el aparcamiento del balneario, Rue Pierre de Coubertin.

L’événement Chasse au trésor et jeux de la palestre aux thermes romain d’Alauna de Valognes Valognes a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Cotentin Le Val de Saire