Chasse au trésor fantastique Médiathèque site de Plainoiseau Plainoiseau

Chasse au trésor fantastique Médiathèque site de Plainoiseau Plainoiseau samedi 4 octobre 2025.

Chasse au trésor fantastique

Médiathèque site de Plainoiseau 240 rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Au départ de la médiathèque à Plainoiseau, une animation ludique, itinérante et familiale qui vous emmènera dans une aventure forestière au cœur du folklore fantastique jurassien.

Une expérience hybride, entre jeu de rôle et escape game, conçue et animée par nos deux partenaires l’association Drack n’ rôle et la boutique Arcanes de Lons.

Prévoir vêtements de pluie en cas d’intempéries. .

Médiathèque site de Plainoiseau 240 rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 37 13 https://mediatheque.bressehauteseile.fr

English : Chasse au trésor fantastique

German : Chasse au trésor fantastique

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse au trésor fantastique Plainoiseau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme JurAbsolu