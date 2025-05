Chasse au trésor grandeur nature dans le village de Calviac – Calviac-en-Périgord, 6 juin 2025 20:30, Calviac-en-Périgord.

Prêts à relever le défi et percer un secret vieux de plus de 300 ans ? Dans les années 1720, un Calviacois rebelle aurait dissimulé 100 pièces pour les protéger des mains d’un seigneur cupide. Depuis, ce trésor n’a jamais été retrouvé. C’est aujourd’hui à vous de jouer explorez le village, déchiffrez les indices et coopérez pour mettre la main sur le butin. Qui retrouvera le trésor en premier ? Tentez de percer l’énigme du trésor de Calviac pour résoudre cette chasse au trésor pleine de surprises…

• Chasse au trésor grandeur nature dans le village de Calviac, par équipe

• Age minimum 7 ans

• Durée du jeu 2h

• Lieu départ du jeu sur la place de l’église

• A prévoir lampe frontale et un téléphone portable par équipe

• Réservations au 06 75 12 64 80 Attention ! Nombre de places limité .

Place de l’église

Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

English : Chasse au trésor grandeur nature dans le village de Calviac

Life-size treasure hunt in the village of Calviac, per team

Minimum age: 7

Duration: 2 hours

Location: start of game in church square

Bring: headlamp and cell phone per team

Reservations: 06 75 12 64 80

German : Chasse au trésor grandeur nature dans le village de Calviac

Schatzsuche in Naturgröße im Dorf Calviac, pro Team

Mindestalter: 7 Jahre

Dauer des Spiels: 2 Std

Ort: Start des Spiels auf dem Kirchplatz

Mitzubringen: Stirnlampe und ein Mobiltelefon pro Team

Reservierungen unter 06 75 12 64 80

Italiano :

Caccia al tesoro a grandezza naturale nel villaggio di Calviac, per squadra

Età minima: 7 anni

Durata del gioco: 2 ore

Luogo: inizio del gioco nella piazza della chiesa

Portare: lampada frontale e telefono cellulare per squadra

Prenotazioni: 06 75 12 64 80

Espanol : Chasse au trésor grandeur nature dans le village de Calviac

Búsqueda del tesoro a tamaño natural en el pueblo de Calviac, por equipo

Edad mínima: 7 años

Duración del juego: 2 horas

Lugar: inicio del juego en la plaza de la iglesia

Llevar: linterna frontal y teléfono móvil por equipo

Reservas: 06 75 12 64 80

