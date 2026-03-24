Chasse au trésor Maison des associations Jurançon

Chasse au trésor

Maison des associations 23 Avenue Joliot Curie Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les enfants pourront trouver des faux œufs cachés contre lesquels ils auront une poche de chocolat.

Des stands d’animations seront également proposés décoration, épreuve d’agilité, réalisation d’un panier, maquillage, des grands jeux en bois, etc.

Elle est ouverte aux enfants de tout âge accompagné d’un adulte.

Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance au 07 84 92 96 10 .

Maison des associations 23 Avenue Joliot Curie Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 92 96 10 conseillere.esfjurancon@pepiniere-pau.com

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Jurançon a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pau