Chasse au trésor

Parc Saincthorent La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril le matin

Chasse au trésor

Ouverte à tous

Dès 10h à La Cellette (23), Parc Saincthorent

Pas de réservation nécessaire

Participation 2€

Cette chasse au trésor a lieu dans le cadre du premier marché mensuel de l’année du Panier de Poucet. Maquillage pour enfants est également prévu. .

Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor La Cellette a été mis à jour le 2026-03-28 par Portes de la Creuse en Marche