Chasse au trésor La Cellette
Chasse au trésor La Cellette samedi 11 avril 2026.
Chasse au trésor
Parc Saincthorent La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril le matin
Chasse au trésor
Ouverte à tous
Dès 10h à La Cellette (23), Parc Saincthorent
Pas de réservation nécessaire
Participation 2€
Cette chasse au trésor a lieu dans le cadre du premier marché mensuel de l’année du Panier de Poucet. Maquillage pour enfants est également prévu. .
Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com
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English : Chasse au trésor
L’événement Chasse au trésor La Cellette a été mis à jour le 2026-03-28 par Portes de la Creuse en Marche
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