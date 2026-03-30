Chasse au trésor La Cellette

Chasse au trésor Parc Saincthorent La Cellette 2026-04-11

Chasse au trésor La Cellette samedi 11 avril 2026.

Chasse au trésor

Parc Saincthorent La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Samedi 11 avril le matin
Chasse au trésor
Ouverte à tous
Dès 10h à La Cellette (23), Parc Saincthorent
Pas de réservation nécessaire
Participation 2€

Cette chasse au trésor a lieu dans le cadre du premier marché mensuel de l’année du Panier de Poucet. Maquillage pour enfants est également prévu.   .

Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   panierdepoucet@gmail.com

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor La Cellette a été mis à jour le 2026-03-28 par Portes de la Creuse en Marche

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