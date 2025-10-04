Chasse au trésor Oklé des champs La Coquille

Oklé des champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Pars à la recherche du trésor perdu de Revali ! Tu auras des énigmes à résoudre et des épreuves à traverser pour trouver le coffre au trésor. Une collation est prévue. De 8 à 12ans. .

Oklé des champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61 okledeschamps@hotmail.com

