Chasse au trésor : La Légende des pêcheurs Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Chasse au trésor : La Légende des pêcheurs

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Les ruelles de Trouville-sur-Mer recèlent bien des secrets. En juillet et d’août, l’Office de Tourisme propose aux familles de partir sur les traces d’une légende de pêcheurs, au fil d’un jeu de piste mêlant énigmes, indices et exploration du centre-ville.

Les ruelles de Trouville-sur-Mer recèlent bien des secrets. Il y a plusieurs siècles, un groupe de pêcheurs trouvillais partit en mer pour une sortie ordinaire. Une terrible tempête les entraîna loin des côtes, et après de longues journées à dériver, ils découvrirent une île mystérieuse surgissant des brumes — une terre étrange, absente de toutes les cartes, que la légende dit introuvable à moins de se perdre en mer.

Sur cette île hors du monde, les marins mirent la main sur un trésor extraordinaire : coffres d’or, diamants, rubis, émeraudes et bijoux d’une autre époque. Après des semaines d’errance, ils construisirent un radeau de fortune et rentrèrent à Trouville-sur-Mer, rapportant avec eux une partie de ces richesses. Mais leur retour attisa bien des convoitises. Plutôt que de révéler le secret de l’île, les pêcheurs choisirent de dissimuler le reste du trésor quelque part en ville, laissant derrière eux quelques indices pour le retrouver — indices qui sombèrent dans l’oubli au fil des générations.

Aujourd’hui, ces indices ont refait surface. Saurez-vous suivre les traces des marins et percer le secret de l’île perdue ?

En juillet et en août, l’Office de Tourisme propose aux familles de partir sur les traces de cette légende, au fil d’un jeu de piste mêlant énigmes, indices et exploration du centre-ville. Les équipes — de 2 à 5 joueurs — s’élancent depuis la salle annexe de l’Office de Tourisme à 15 h pour deux heures d’aventure dans les rues de la ville. Le parcours est conseillé dès 6 ans, et la présence d’un adulte est obligatoire.

Un rendez-vous qui invite petits et grands à regarder Trouville-sur-Mer d’un œil différent — celui de l’enquêteur.

Infos pratiques :

– Horaire : 15 h – 17 h

– Départ : salle annexe de l’Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand-Moureaux

– Public : à partir de 6 ans, par équipe de 2 à 5 joueurs — présence d’un adulte obligatoire (place payante)

– Tarif : 5 € par personne

– Réservation obligatoire : au nom de famille de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur, à l’accueil de l’Office de Tourisme ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse au trésor : La Légende des pêcheurs

The narrow streets of Trouville-sur-Mer are full of secrets. In July and August, the Tourist Office is offering families the chance to follow in the footsteps of a fishermen’s legend in a treasure hunt combining riddles, clues and exploration of the town centre.

L’événement Chasse au trésor : La Légende des pêcheurs Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville