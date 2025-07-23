Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Chasse au trésor l’Alchimiste et la Pierre Philosophale

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Début : Mercredi 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-08-20 12:00:00

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Une chasse au trésor qui permet de découvrir le village médiéval de Lauzerte tout en s’amusant

.

English :

A treasure hunt to discover the medieval village of Lauzerte while having fun!

German :

Eine Schatzsuche, bei der man spielerisch das mittelalterliche Dorf Lauzerte entdecken kann

Italiano :

Una caccia al tesoro per scoprire il villaggio medievale di Lauzerte divertendosi!

Espanol :

¡Una búsqueda del tesoro para descubrir el pueblo medieval de Lauzerte mientras te diviertes!

