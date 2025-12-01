Chasse au trésor Place de l’Église Lamoura
Chasse au trésor Place de l’Église Lamoura vendredi 13 février 2026.
Chasse au trésor
Place de l’Église Centre du village Lamoura Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Le trésor de Rouxy, une légende par delà les frontières jurassiennes… Mais il se pourrait qu’on l’ait trouvé. Aidez nous à l’ouvrir ! .
Place de l’Église Centre du village Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Chasse au trésor
L’événement Chasse au trésor Lamoura a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses