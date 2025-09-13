Chasse au trésor Le Catelier
Chasse au trésor Le Catelier samedi 13 septembre 2025.
Chasse au trésor
55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le Café Associatif la Cour de Récré vous propose une chasse au trésor !
Attention nombre de places limitées
Plus d’infos sur la page facebook
Réservation par mail .
55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie lacourderecre.association@gmail.com
English : Chasse au trésor
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chasse au trésor Le Catelier a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux