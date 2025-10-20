Chasse au trésor Le Grimoire d’Elfie Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy

Salut, moi c’est Elfie ! Avec mes sœurs, nous venons d’arriver à bord de notre bus anglais transformé en librairie ambulante. Ma sœur l’appelé Le Bus qui Pue, car nous avons un livre qui sent le vieux fromage qui pue. Je suis une sorcière, et j’ai hérité du grimoire magique de ma maman. Grâce à ce grimoire, nous allons pouvoir retrouver le trésor de la librairie qui a disparu !Aidez-moi à résoudre les énigmes les unes après les autres pour le retrouver. Chaque énigme donnera un indice pour passer ) la suivante. .

Rue du Sénateur Turlier Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 09 40

