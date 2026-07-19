Chasse au trésor Le mystère de la médaille Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant
mardi 21 juillet 2026 · Manoir du Stang · La Forêt-Fouesnant
Informations pratiques
La Forêt-Fouesnant
Chasse au trésor Le mystère de la médaille
Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27
Suivez les indices et voyagez à travers les époques pour résoudre un mystère fascinant !
Le général napoléonien a perdu sa précieuse médaille… Saurez-vous l’aider à la retrouver ?
Parcourez les jardins et le parc du Manoir du Stang en suivant une série d’indices qui vous conduiront, étape après étape, vers le trésor caché de ce lieu chargé d’histoire et de mystères.
En famille ou entre amis, venez vivre une aventure ludique, mêlant réflexion, observation et découverte dans un cadre exceptionnel.
L’heure d’arrivée est libre dans la plage horaire indiquée 11h à 17h, selon les créneaux disponibles.
La chasse au trésor dure approximativement 1h30.
Tarifs
– 7,00€ l’unité
– 20,00€ famille,
Sur réservation. .
Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 31 07 63 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse au trésor Le mystère de la médaille La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
À voir aussi à La Forêt-Fouesnant (Finistère)
- Cirque Français Parking du Nautile La Forêt-Fouesnant 19 juillet 2026
- Visite commentée coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant 21 juillet 2026
- Les Nuits Celtiques de Peniti Cercle Celtique Alc’houederien Kastellin Théâtre de Verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant 22 juillet 2026
- Bibliothèque buissonnière Le Vieux Port La Forêt-Fouesnant 23 juillet 2026
- Ça jazz à La Forêt concert de L’Original Doudelle Jazz Band La Forêt-Fouesnant 28 juillet 2026