Chasse au trésor Le mystère de la médaille Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Chasse au trésor Le mystère de la médaille

Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Suivez les indices et voyagez à travers les époques pour résoudre un mystère fascinant !

Le général napoléonien a perdu sa précieuse médaille… Saurez-vous l’aider à la retrouver ?

Parcourez les jardins et le parc du Manoir du Stang en suivant une série d’indices qui vous conduiront, étape après étape, vers le trésor caché de ce lieu chargé d’histoire et de mystères.

En famille ou entre amis, venez vivre une aventure ludique, mêlant réflexion, observation et découverte dans un cadre exceptionnel.

L’heure d’arrivée est libre dans la plage horaire indiquée 11h à 17h, selon les créneaux disponibles.

La chasse au trésor dure approximativement 1h30.

Tarifs

– 7,00€ l’unité

– 20,00€ famille,

Sur réservation. .

Manoir du Stang Le Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 31 07 63 39

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English :

L’événement Chasse au trésor Le mystère de la médaille La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant