Chasse au trésor ! Le TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:30 – 12:00

Gratuit : oui sans inscription En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

Venez participer à notre chasse au trésor samedi 14 mars 2026 à la Ressourcerie du TransiStore. Public : 6 à 10 ans, accompagné d’un adulte

Le TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



