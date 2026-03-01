Chasse au trésor ! Le TransiStore La Chapelle-sur-Erdre
Chasse au trésor ! Le TransiStore La Chapelle-sur-Erdre samedi 14 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:30 – 12:00
Gratuit : oui sans inscription En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10
Venez participer à notre chasse au trésor samedi 14 mars 2026 à la Ressourcerie du TransiStore. Public : 6 à 10 ans, accompagné d’un adulte
Le TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240
