Chasse au Trésor Le Trésor de Jakkar

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-25

En février, les pirates sont à l’honneur à la Médiathèque !

Pour cette occasion, toute l’équipe vous propose une grande Chasse au trésor Le Trésor de Jakkar. Plusieurs dates vous sont proposées

-> Samedi 7 février

-> Samedi 14 février

-> Mercredi 18 février

-> Mercredi 25 février

Deux sessions

* 14h30-15h30 Parents/enfants (à partir de 6 ans)

* 15h30-16h30 Ados/adultes (à partir de 10 ans)

Tenté ? Enfile ton plus beau costume de pirate et inscris toi au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

English :

In February, pirates have pride of place at the Médiathèque!

To mark the occasion, the whole team is organizing a great treasure hunt: Jakkar’s Treasure. Several dates are available:

-> Saturday, February 7

-> Saturday, February 14

-> Wednesday, February 18

-> Wednesday, February 25

Two sessions:

* 2:30-3:30 pm: Parents/Children (from age 6)

* 3:30 4:30 pm: Teens/adults (from age 10)

Tempted? Put on your best pirate costume and register at https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ or call 03.44.52.34.60.

L’événement Chasse au Trésor Le Trésor de Jakkar Méru a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre