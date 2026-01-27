Chasse au Trésor Le Trésor de Jakkar Méru
Chasse au Trésor Le Trésor de Jakkar Méru samedi 7 février 2026.
Chasse au Trésor Le Trésor de Jakkar
21 rue Anatole France Méru Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-25
En février, les pirates sont à l’honneur à la Médiathèque !
Pour cette occasion, toute l’équipe vous propose une grande Chasse au trésor Le Trésor de Jakkar. Plusieurs dates vous sont proposées
-> Samedi 7 février
-> Samedi 14 février
-> Mercredi 18 février
-> Mercredi 25 février
Deux sessions
* 14h30-15h30 Parents/enfants (à partir de 6 ans)
* 15h30-16h30 Ados/adultes (à partir de 10 ans)
Tenté ? Enfile ton plus beau costume de pirate et inscris toi au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.
21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr
English :
In February, pirates have pride of place at the Médiathèque!
To mark the occasion, the whole team is organizing a great treasure hunt: Jakkar’s Treasure. Several dates are available:
-> Saturday, February 7
-> Saturday, February 14
-> Wednesday, February 18
-> Wednesday, February 25
Two sessions:
* 2:30-3:30 pm: Parents/Children (from age 6)
* 3:30 4:30 pm: Teens/adults (from age 10)
Tempted? Put on your best pirate costume and register at https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ or call 03.44.52.34.60.
L’événement Chasse au Trésor Le Trésor de Jakkar Méru a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre