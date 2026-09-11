Chasse au trésor « Le trésor de Marina » Civaux
jeudi 29 octobre 2026 · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Chasse au trésor « Le trésor de Marina »
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Enquête à Civaux à l’époque romaine
Une des Expériences Famille de la Vienne.
Marina, jeune romaine, dirige un atelier de potier à Exidunum (Civaux).
Comme elle aime bien écrire, elle a noté sur un dessin les moments marquants de sa vie.
Elle a caché son trésor, le plus précieux de tous, mais a oublié l’endroit : peux-tu l’aider à le retrouver ?
Des activités manuelles et ludiques t’aideront dans tes recherches.
Un moment ludique à partager en famille.
Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription
2 euros par famille – 05.49.48.34.61 – musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English :
L’événement Chasse au trésor « Le trésor de Marina » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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