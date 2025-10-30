Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

Une légende oubliée refait surface… On raconte qu’autrefois, les soirs de pleine lune, une mystérieuse femme à la chevelure argentée apparaissait au bord de l’eau, près du phare.

Par l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer

Thorulfr, le viking audacieux, avait amassé un trésor inestimable qu’il décida de cacher pour le protéger. Mais frappé d’amnésie après une bataille, il en a oublié l’emplacement… Aujourd’hui, il a besoin de vous pour le retrouver !

Formez votre équipe et partez à l’aventure énigmes, mystères et dangers vous attendent. Oserez-vous découvrir le secret du trésor perdu de Thorulfr ?

► Partez à l’aventure !

– De 2 à 5 joueurs

– À partir de 6 ans

– Réservation obligatoire (au nom de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur)

– Présence d’un adulte payant requise

► Infos pratiques

– Tarif 5 € / personne

– Départ salle annexe de l’Office de Tourisme

– Réservation à l’accueil ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .

English : Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr

A forgotten legend resurfaces? It’s said that once upon a time, on the evenings of a full moon, a mysterious woman with silver hair would appear at the water’s edge, near the lighthouse.

German : Chasse au trésor Le trésor de Thorulfr

Eine vergessene Legende taucht wieder auf? Früher soll an Vollmondabenden eine mysteriöse Frau mit silbernem Haar am Wasser in der Nähe des Leuchtturms aufgetaucht sein.

Italiano :

Riemerge una leggenda dimenticata? Si dice che in passato, nelle sere di luna piena, una misteriosa donna dai capelli d’argento apparisse in riva al mare, vicino al faro.

Espanol :

Resurge una leyenda olvidada? Se dice que, antaño, en las noches de luna llena, una misteriosa mujer de cabellos plateados aparecía al borde del agua, cerca del faro.

