Chasse au trésor : Le trésor de Thorulfr Office de Tourisme Trouville-sur-Mer
jeudi 22 octobre 2026 · Office de Tourisme · Trouville-sur-Mer
Informations pratiques
Trouville-sur-Mer
Chasse au trésor : Le trésor de Thorulfr
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Une légende oubliée refait surface… On raconte qu’autrefois, les soirs de pleine lune, une mystérieuse femme à la chevelure argentée apparaissait au bord de l’eau, près du phare.
Par l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer
Thorulfr, le viking audacieux, avait amassé un trésor inestimable qu’il décida de cacher pour le protéger. Mais frappé d’amnésie après une bataille, il en a oublié l’emplacement… Aujourd’hui, il a besoin de vous pour le retrouver !
Formez votre équipe et partez à l’aventure : énigmes, mystères et dangers vous attendent. Oserez-vous découvrir le secret du trésor perdu de Thorulfr ?
► Partez à l’aventure !
– De 2 à 5 joueurs
– À partir de 6 ans
– Réservation obligatoire (au nom de l’enfant ou de l’adulte accompagnateur)
– Présence d’un adulte payant requise
► Infos pratiques :
– Tarif : 5 € / personne
– Départ : salle annexe de l’Office de Tourisme
– Réservation : à l’accueil ou en ligne sur boutique.trouvillesurmer.org .
Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie
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English : Chasse au trésor : Le trésor de Thorulfr
A forgotten legend resurfaces? It’s said that once upon a time, on the evenings of a full moon, a mysterious woman with silver hair would appear at the water’s edge, near the lighthouse.
L’événement Chasse au trésor : Le trésor de Thorulfr Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Trouville
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