Chasse au Trésor « Le trésor de Villesavin » au château de Villesavin

Tour-en-Sologne Loir-et-Cher

Début : Mardi 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-08-12 16:00:00

Chasse au Trésor « Le trésor de Villesavin » au château de Villesavin. Une enquête grandeur nature au château de Villesavin. En famille, partez à la recherche du trésor perdu depuis la Révolution. Ecoutez les conseils de Philibert Claquebise, cet homme étrange qui vous accueille et remontez la piste que le temps a brouillé. Une occasion originale de découvrir le château de Villesavin. Un vrai trésor à la clef qui fait briller les yeux des petits et des grands 0 .

Tour-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 59 17 21 mademande@cap-decouvertes.com

English :

Treasure hunt « Le trésor de Villesavin » at Château de Villesavin. A life-size investigation at the Château de Villesavin. With family or friends, go in search of the treasure lost since the Revolution. Listen to the advice of Philibert Claquebise, the strange man who welcomes you.

German :

Schatzsuche « Der Schatz von Villesavin » im Schloss von Villesavin. Eine lebensgroße Untersuchung im Schloss von Villesavin. Machen Sie sich mit Familie oder Freunden auf die Suche nach dem seit der Revolution verlorenen Schatz. Hören Sie auf die Ratschläge von Philibert Claquebise, dem seltsamen M

Italiano :

Caccia al tesoro « Il tesoro di Villesavin » al Castello di Villesavin. Un’indagine a grandezza naturale al Castello di Villesavin. Con la famiglia o gli amici, andate alla ricerca del tesoro perduto dalla Rivoluzione. Ascoltate i consigli di Philibert Claquebise, lo strano uomo che vi accoglie.

Espanol :

Búsqueda del tesoro « El tesoro de Villesavin » en el Château de Villesavin. Una investigación a escala real en el Château de Villesavin. En familia o entre amigos, vaya en busca del tesoro perdido desde la Revolución. Escuche los consejos de Philibert Claquebise, el extraño hombre que le da la bien

