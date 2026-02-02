Chasse au trésor Le trésor perdu de Max Ingrand Place de l’Hôtel de Ville Bressuire
Chasse au trésor Le trésor perdu de Max Ingrand
Max Ingrand a laissé un trésor caché dans le musée. Seul ou à plusieurs, trouvez les indices et percez les énigmes pour le découvrir.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
