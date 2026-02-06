Chasse au trésor L’énigme du seigneur étourdi Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Chasse au trésor L’énigme du seigneur étourdi Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire lundi 9 février 2026.
Chasse au trésor L’énigme du seigneur étourdi
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-09
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-09
L’énigme du seigneur étourdi.
Le seigneur du château a perdu la mémoire. Pourras-tu l’aider à retrouver ses souvenirs à temps ?
Une mystérieuse chasse au trésor attend les jeunes aventuriers dans les couloirs du château.
.
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The riddle of the dizzy lord.
The lord of the castle has lost his memory. Can you help him recover his memories in time?
A mysterious treasure hunt awaits young adventurers in the castle corridors.
L’événement Chasse au trésor L’énigme du seigneur étourdi Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Loire Semène