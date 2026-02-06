Chasse au trésor L’énigme du seigneur étourdi Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Chasse au trésor L’énigme du seigneur étourdi

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : Samedi 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09

L’énigme du seigneur étourdi.



Le seigneur du château a perdu la mémoire. Pourras-tu l’aider à retrouver ses souvenirs à temps ?



Une mystérieuse chasse au trésor attend les jeunes aventuriers dans les couloirs du château.

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

English :

The riddle of the dizzy lord.



The lord of the castle has lost his memory. Can you help him recover his memories in time?



A mysterious treasure hunt awaits young adventurers in the castle corridors.

