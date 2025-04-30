Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Civaux

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Civaux mercredi 30 avril 2025.

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-30

fin : 2025-04-30

Date(s) :

2025-04-30 2025-10-21

A Civaux, une vieille légende raconte qu’un riche propriétaire romain aurait enseveli son trésor à l’arrivée des terribles guerriers wisigoths 6 magnifiques statuettes de veaux en or

D’énigme en énigme, réponds aux nombreuses questions et retrouve le trésor !

Des activités manuelles t’aideront dans ta quête.

Un moment ludique à partager en famille

Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription 2 euros par famille 05.49.48.34.61 musee.civaux@orange.fr .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

English : Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or »

German :

Italiano :

Espanol : Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or »

L’événement Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » Civaux a été mis à jour le 2025-08-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne